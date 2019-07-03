Москва, 3 июля, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Общая сумма дивидендов, которую РусГидро выплатит за 2018 год, составит 15 918,5 млн рублей. Такое решение приняло общее собрание акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

«Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0367388 рубля на одну акцию», — говорится в сообщении.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 9 июля 2019 года. Объём средств, направляемый на дивиденды за прошлый год, составляет 50% от чистой прибыли по МСФО и на 42% выше дивидендов прошлого года.

Напомним, весной совет директоров РусГидро определил, что на выплату дивидендов должно направляться не менее половины чистой прибыли группы.