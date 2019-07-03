Тромсё, Норвегия, 3 июля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Рекорд поставила полярная лисица, пройдя за 76 дней три с половиной тысячи километров — из Норвегии в Канаду, пишет The Guardian.

Полярная лисица

По данным Норвежского полярного института, животное направилось со Шпицбергена 26 марта 2018 г. и уже 16 апреля было в Гренландии. За это время лисица прошла 1 512 км. 1 июля 2018 г. она оказалась на острове Элсмир.

По данным учёных, полярная лисица ежедневно преодолевала путь в 46,3 км. Все данные были получен с датчика на ошейнике.