Ростов-на-Дону, 3 июля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Остатки советского тяжелого танка КВ-1 с погибшим экипажем найдены поисковиками Российского военно-исторического общества и поискового объединения «Миус-Фронт» в Ростовской области, передаёт телеканал «Звезда».

WolfDW Танк КВ-1

По мнению экспертов, КВ-1 был разбит летом 1943 г. Вероятно, танк подорвался на противотанковой мине, а затем немцы разбомбили его с воздуха.

По словам Андрея Кудрякова, главы «Миус-Фронта», его организация намерена выяснить как можно больше о судьбе погибших членов экипажа.