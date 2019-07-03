В пригороде Триполи от авиаудара по лагерю мигрантов погибли 40 человек
Триполи, 3 июля, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов в пригороде Триполи стали 40 человек, сообщает Reuters.
U.S. Marine Corps
Авиаудар
Уточняется, что порядка 80 человек ранены.
Напомним, 30 июня авиаудар по аэропорту Митига рядом с Триполи был нанесён ВВС Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Триполи находится под контролем сил правительства национального единства, возглавляемого Фаизом Сараджем.
На следующий день, 1 июля, генерал Мохамед Манфур, командующий ВВС Ливийской национальной армии, анонсировал планы нанесения авиаударов по Триполи.