Москва, 3 июля, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил о планах сформировать межведомственную рабочую группу, которая подробно проанализирует действующие правила и, если это потребуется, «подготовит рекомендации по их улучшению».

https://www.instagram.com/p/BzbSfdSJAsT/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из изменений, касающихся безопасности дорожного движения, может стать лишение прав за умышленное загрязнение номерных знаков. Также стало известно, что могут быть расширены полномочия инспекторов ДПС.

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