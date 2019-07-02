Киев, 3 июля, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Акция протеста против регистрации украинским ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады видеоблогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, экс-главы администрации Виктора Януковича (бывший президент Украины) прошла в центре Кива, передаёт телеканал «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

В поддержку митинга высказался бывший украинский президент Пётр Порошенко, заявив, что выступает «за европейское будущее» для Украины — в противоположность «пророссийским», как их называют украинские радикалы в соцсетях, кандидатам.

Напомним, парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля 2019 г. 2 июля украинский ЦИК зарегистрировал кандидатом Шария, а также его соратника по партии Евгения Евтухова, продюсера и диджея.