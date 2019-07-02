Париж, 3 июля, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Площадка французского телешоу «Форт Боярд» арендована неназванным российским миллиардером, пишет Le Parisien.

Jebulon Форт Боярд

Уточняется, что миллиардер решил отпраздновать свой юбилей на площадке телешоу. Им нанята и техническая команда «Форт Боярд», в которую входят около сотни человек.

Праздник будет проходить в формате частной вечеринки, для гостей которой приготовлена программа из 30 испытаний.