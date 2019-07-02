Москва, 3 июля, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Уникальные документы, касающиеся освобождения Минска от немецко-фашистских войск 3 июля 1944 г., опубликованы на сайте Минобороны РФ.

Советские солдаты в освобождённом Минске. 1944

Войска Красной Армии вошли в оккупированный Минск 3 июля 1944 года в 9:00 утра. Представлен соответствующий документ — боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта, генерал-лейтенанта А. П. Покровского начальнику Генштаба Красной Армии, маршалу Советского Союза А. М. Василевскому.

«Войска фронта, успешно развивая наступление, в 9:00 3 июля стремительной атакой танков и пехоты овладели столицей Белоруссии — городом Минск», — говорится в документе.

Серьёзного сопротивления немцы в самом городе уже не оказывали, поскольку были деморализованы темпами наступления частей Красной Армии.

Опубликован также приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина об овладении Минском.