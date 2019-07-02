Торонто, Канада, 3 июля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо своим примером сподвиг Владимира Зеленского заняться политикой, заявил украинский президент на встрече с главой канадского правительства в Торонто, сообщили в пресс-службе главы Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

Зеленский отметил, что Трюдо — это один из тех, кто стал для него вдохновителем при решении сделать политическую карьеру.

На встрече с Трюдо Зеленский назвал Канаду «другом Украины», что подтверждено «реальными шагами». Так, Оттава поддержала Киев «в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности».

Напомним, утром 2 июля Зеленский прибыл в Канаду, чтобы встретиться с Трюдо, с канадским министром иностранных дел Христей Фриланд, американским спецпредставителем Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, а также с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.