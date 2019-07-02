Минск, 3 июля, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Отказаться от идеи присоединиться к России или войти в НАТО ради оборонных целей призвал соотечественников белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В своём выступлении по случаю Дня независимости президент Белоруссии поднял вопрос о службе в армии и обсуждаемых в интернете идеях одним служить, а другим — заниматься своим образованием. Он подчеркнул, что, по его мнению, родину должны защищать все, и предложил задуматься над альтернативами этому.

Первая — просить защиты у НАТО. Причём альянс «пообещает», если его «сильно попросить». И на такой вариант инициаторы разделения общества на тех, кто должен защищать родину, и на остальных с радостью бы согласились.

«Вы хотите этого варианта? Я — нет», — сказал Лукашенко.

По его мнению, неприемлем и второй альтернативный вариант, когда защиту Белоруссии обеспечила бы Россия, но тогда нужно входить в её состав.

«Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — сказал Лукашенко, добавив:

«И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее».

По словам Лукашенко, пока он президент, такой вариант реализован не будет.