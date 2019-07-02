Мехико, 2 июля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил президента США Дональда Трампа за отказ от угрозы введения «антимигрантских» пошлин на мексиканские товары, 2 июля передает агентство Reuters.

Presidencia El Salvador Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Я благодарен за заявление президента Трампа, что Мексика выполняет свои обязательства и что больше нет никакой угрозы тарифов» , — сказал президент на пресс-конференции в Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики по соглашению с правительством США направили тысячи солдат на южные и северные границы для борьбы с нелегальной миграцией.

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