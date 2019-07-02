Иркутск, 2 июля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Пожар на складе хлебозавода произошёл в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Moscow.mchs.ru Пожарные

По информации ведомства, возгорание в складском помещении, расположенном на улице Полярная, возникло около 02:30 по местному времени (21:30 мск).

Сообщается, что на данный момент площадь, охваченная огнём, составляет 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 40 человек и десять единиц техники.

Сведений о пострадавших в результате пожара до настоящего времени не поступало. Причины произошедшего выясняются.