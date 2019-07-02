Душанбе, 2 июля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Закладка новых садовых площадей в Таджикистане, по состоянию на 1 июня 2019 года, составила 2 тыс. 673,7 га, что на 17,7% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства страны.

Апельсины

Отметим, что семечковые насаждения занимают большую часть садовой площади и составляют 1,2 тыс. га, косточковые — 971 га, орехоплодные — 398,9 га, субтропические — 31,1 га и цитрусовые — 3 га.

При этом более 1,7 тыс. га от общей площади посаженых садов находятся на богарных землях — в районах орошаемого земледелия, где сельскохозяйственные культуры выращиваются без полива.

Напомним, что согласно данным ведомства, за январь-май 2019 года посажено 194,5 га новых виноградников. А это на 36,6% больше, чем за указанный период 2018 года.

Отмечается, что, по данным статистики, были восстановлены виноградники на площади свыше 2 тыс. га, а также сады — 1 тыс. 994 га.