Москву ожидают «осенние» выходные
Москва, 2 июля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Похолодание и затяжные дожди придут в Москву в выходные дни 6 и 7 июля, сообщает 2 июля центр прогнозирования погоды «Фобос».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дождь в Москве
По информации метеорологов, североатлантические циклоны принесут с собой понижение температуры воздуха до 14−18 градусов по шкале Цельсия, что соответствует сентябрьским нормам.
Пасмурная погода с дождями может воцариться в столице уже с 3 июля.
Синоптики утверждают, что такие погодные условия продержатся вплоть до начала следующей недели.
Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы до 739 мм рт. ст.