Нью-Йорк, США, 2 июля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит завершают торги в «зеленой зоне», 2 июля передает агентство Reuters.

USA-Reiseblogger Биржа на Уолл-стрит

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 69,25 пункта (0,26%), до 26 786,68 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,68 пункта (0,29%), до 2973,01 пункта, индекс Nasdaq вырос на 17,93 пункта (0,22%), до 8109,09 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 июля фондовый рынок США «топтался на месте» — индексы рынка практически весь день менялись лишь на сотые доли процента.

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