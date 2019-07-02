«Плод глубокой франко-германской договоренности» — Макрон о выборе глав ЕС
Брюссель, 2 июля, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выбор главами государств ЕС кандидатов на ключевые посты объединения, 2 июля передает агентство Reuters.
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Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
«Это соглашение является плодом глубокой франко-германской договоренности», — отметил Макрон по итогам саммита в Брюсселе.
Макрон отметил, что «энергично поддержал» в качестве будущей главы Еврокомиссии, министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, и также рад назначению на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард.
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