Нижний Новгород, 2 июля, 2019, 23:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде начал работу Всероссийский форум «Производительность-360», участниками которого стали более 600 представителей большинства регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Government-nnov.ru Более 600 участников из большинства регионов России собрались на Всероссийский форум «Производительность 360»

В течение двух дней форум станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности труда и реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По словам губернатора Глеба Никитина, регион стал одним из первых, кто включился в реализацию мероприятий проекта.

«Для экономики России это один из главных на сегодня вопросов», — подчеркнул губернатор.

Government-nnov.ru Более 600 участников из большинства регионов России собрались на Всероссийский форум «Производительность 360»

Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийского форума не случайно. «Сегодня наш регион называют лидером по внедрению бережливых технологий на предприятиях и в учреждениях в различных сферах, в том числе, например, в образовании и сельском хозяйстве нижегородские практики стали первым подобным опытом в России. Еще в начале 2018 года мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией «Росатом» запустили региональный проект «Эффективная губерния», куда вошли несколько сотен организаций: промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других структур», — пояснил Никитин.

Он напомнил, что в 2018 году в «Эффективную губернию» было вовлечено 356 предприятий и учреждений региона с 1051 проектом. Делегаты форума посетят заводы «Красное Сормово» и «Красный якорь», «Гринатом», автотранспортный техникум, нижегородскую поликлинику №4 и другие площадки, чтобы ознакомится с конкретными результатами работы.

Планируется, что участие в работе форума примут министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, президент «Деловой России» Алексей Репик, главы субъектов РФ.

Government-nnov.ru Участники Всероссийского форума «Производительность 360» посетили ряд нижегородских предприятий и организаций, где были реализованы проекты по внедрению бережливых технологий

В рамках форума делегация фонда «Сколково», которую возглавил глава фонда Аркадий Дворкович, посетила технопарк «Анкудиновка». Представителям фонда показали семь нижегородских проектов: «Видеоредактор VSDС» (ООО «Мультилаб»), «Электронный инспектор. Безопасная школа» (ООО «ЛИНСОФТ»), «Разработка компонентов и узлов радиорелейного оборудования для диапазона частот 71−76, 81−86 ГГц» (ООО «Радио Гигабит»), «Разработка индивидуальных прецизионных костнозамещающих имплантатов для лечения онкологических больных» (ООО «ГИТО-ИННОВАЦИЯ»), «Коленный модуль для экзопротезирования. Экзоскелет» (ООО НПФ «Реабилитационные технологии»), «Разработка и создание комплекса для ближнепольного СВЧ-зондирования тканей в комбустиологии» (ООО «БиоФизМед-НН»), «Адаптация технологии виртуальной реальности под медицинские цели» (ООО «Кибернетика»).

"Сегодня были представлены как проекты, которые уже являются участниками проекта «Сколково», так и те, кто пока нет. В каждом есть очевидный потенциал, прежде всего это касается проектов по оказанию более качественной медицинской помощи. Проблемы в реализации связаны в основном с тем, что наш рынок далеко не всегда готов к новым технологиям, долго проходит через стадии регистрации, сертификации, коммерциализации. Именно в этом мы и будем помогать», — заверил Дворкович.