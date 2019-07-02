Нижний Новгород, 2 июля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приняло решение о необходимости сохранить действующий охранный режим памятника природы регионального значения «Дубрава у города Городца». Об этом говорится в заключении по итогам публичных консультаций с экспертами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dront.ru ООПТ «Дубрава у города Городца»

Изменить охранный режим дубравы предложила компания — проектировщик — ООО «Техтрансстрой». В случае утверждения предложения планировалось провести лесосводку и лесоочистку в зоне затопления водохранилища, которая образовывалась при строительстве гидроузла.

Теперь же вопросы охраны памятника природы необходимо будет проработать дополнительно.

«Сохранение действующего режима поможет снять социальную напряженность в обществе, а также обеспечить сохранность памятника природы регионального значения «Дубрава у города Городца» в условиях непредсказуемости последствий для природных комплексов и объектов при строительстве и последующей эксплуатации Нижегородского низконапорного гидроузла», — говорится в заключении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище стало «яблоком раздора» для властей трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. Уже несколько десятилетий они не могут найти компромисс для решения проблемы непроектной отметки гидросооружения. В Чувашии, властей которой поддерживают гидроэнергетики, предлагают поднять уровень до проектной отметки — с 63 до 68 метров. Власти двух других регионов против, мотивируя свою позицию тем, что это может привести к затоплению их территорий.

Нижегородская сторона для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов предложила построить низконапорный гидроузел, назвав его единственным возможным решением. Проект был включён в федеральную стратегию развития водного транспорта. Предварительная стоимость — 43 млрд рублей.

Между тем экологи и жители территорий области, чьи интересы затронет масштабная стройка, выступили против, прямо выражая опасения. Ранее в своём открытом обращении к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху, а также нижегородскому губернатору Глебу Никитину они написали, что гидроузел «нанесет непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны», а наиболее адекватной альтернативой для него может стать проект, что в 2015 году поддержали учёные РАН — создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих.