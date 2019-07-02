Лондон, 2 июля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть просели примерно на 4% во второй половине сессии, 2 июля передает агентство Reuters.

ptra Нефть

К настоящему моменту нефть Brent подешевела на $2,47 (3,80%), до $62,59 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» оказался на отметке $62,25 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на $2,71 (4,59%), до $56,38 за баррель. Минимальным значением торгов для марки стали $56,09 за баррель.

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