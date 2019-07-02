Вашингтон, 2 июля, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Американский режиссёр Оливер Стоун допустил, что снимет фильм о нынешнем президенте США Дональде Трампе. Об этом он заявил во время 65-го Кинофестиваля в Таормине(Сицилия), где является руководителем жюри.

svklimkin Оливер Стоун

«Все просят меня сделать фильм о Дональде Трампе. Кто знает, вероятно, рано или поздно я сниму его», — приводит слова режиссёра агентство ANSA.

Стоун предположил, что этот фильм, скорее всего, будет комедией в духе его фильма «Буш», в котором рассказывается о президентстве Джорджа Буша — младшего.

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