Брюссель, 2 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Действующий глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал итоги назначения кандидатов на ключевые посты Евросоюза, 2 июля передает агентство Associated Press.

Туск Дональд

«Мы выбрали двух женщин и двух мужчин на четыре ключевые позиции. Идеальный гендерный баланс» , — сообщил Туск журналистам после саммита в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля главы государств ЕС озвучили кандидатов на посты главы Еврокомиссии, Европейского совета, внешнеполитического ведомства и Центробанка.

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