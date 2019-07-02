«Идеальный гендерный баланс» — Туск о будущих лидерах ЕС
Брюссель, 2 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Действующий глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал итоги назначения кандидатов на ключевые посты Евросоюза, 2 июля передает агентство Associated Press.
Туск Дональд
«Мы выбрали двух женщин и двух мужчин на четыре ключевые позиции. Идеальный гендерный баланс», — сообщил Туск журналистам после саммита в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля главы государств ЕС озвучили кандидатов на посты главы Еврокомиссии, Европейского совета, внешнеполитического ведомства и Центробанка.
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