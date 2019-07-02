Рига, 2 июля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Продюсер Андрей Латковский прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что его супруга Лайма Вайкуле якобы поссорилась с Аллой Пугачевой. Об этом сегодня, 2 июля, пишет «КП».

ВАДИМ ЧУПРИНА Лайма Вайкуле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезда Аллы Пугачевой в Юрмалу сопровождается скандалами. Сперва кто-то заснял, как автомобиль с Примадонной подъезжает прямо по перрону Рижского вокзала к вагону поезда, в котором Алла Борисовна и поехала в Ригу.

В сети сразу же посыпались возмущённые комментарии о том, что Пугачева поступила нехорошо — все люди как люди, идут на своих двоих к поезду, а она на машине по перрону да прямо к вагону. В РЖД обещали провести разбирательство.

Затем в СМИ появилась информация о том, что старая подруга Пугачевой — Лайма Вайкуле — якобы отказалась встречать Аллу Борисовну на вокзале из-за какой-то обиды.

Но муж Вайкуле назвал эту информацию выдумкой.

«Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости», — сказал он.