Душанбе, 2 июля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Взвод министерства обороны Таджикистана под руководством заместителя командующего мобильными войсками минобороны страны, полковника Нуриддина Сатторова, принял участие в международных учениях «Степной орел», завершившихся 1 июля 2019 года на учебном полигоне «Илийский» в Казахстане.

Mod.gov.kz Международные военные учения «Степной орел»

Как сообщает пресс-центр таджикистанского оборонного ведомства, в учениях участвовали военные из Великобритании, Индии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и США. Они отработали на практике совместные элементы миротворческих операций.

Военнослужащие выполнили следующие задачи: несение службы на блок-постах, сопровождение и конвоирование гуманитарных грузов, ведение переговоров с местным населением, патрулирование на местности, обезвреживание заминированных полей, дорог, очистка и обеспечение водой мирных жителей, а также оказание им первой медицинской помощи.

Напомним, что данные учения проводятся с 2003 года. В качестве цели их проведения заявлено совершенствование навыков, приобретенных в ходе выполнения совместных теоретических и практических задач для становления мира и порядка.