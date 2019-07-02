Нижний Новгород, 2 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. На реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в Нижегородской области до 2021 года направят 87,7 млрд рублей, их которых 63 млрд — средства федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

«На текущий момент Нижегородская область заявилась на участие в 55 федеральных проектах. Паспорта подготовлены по 52 региональным составляющим федеральных проектов. Остаётся утвердить 3 паспорта в рамках нацпроекта «Наука», — отметил Никитин.

По его словам, только в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе предусмотрено 32,1 млрд рублей. Из них федеральные средства — 15,6 млрд рублей, средства консолидированного бюджета Нижегородской области — 9,7 млрд рублей, средства Пенсионного фонда РФ — 6,8 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Демография» по региональной программе «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлены выплаты на первого ребенка до 1,5 лет почти 7 тыс. граждан, треть из них получит выплаты впервые.

На третьего и последующего ребенка выплаты получат 9551 человек, из них 1209 получателям выплаты назначены впервые. 7798 семей получили выплату за счет средств материнского капитала.

«Благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни» сейчас осуществляется закупка спортивно-технологического оборудования. Организовано 75 соревнований спорта высших достижений и 14 соревнований массового спорта. Вскоре начнется установка спортивных площадок», — добавил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Демография» регион до 2021 года получит 6,5 млрд рублей. На реализация мероприятий нацпроекта в этом году планируется выделить 1,9 млрд рублей.

В состав национального проекта «Демография» входит 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

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