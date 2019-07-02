Нижневартовск, Югра, 2 июля, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Представители МЧС рассматривают три возможные версии причины крупного пожара в пятиэтажном доме на улице Спортивной, 5 а в Нижневартовске. Об этом заявил заместитель руководителя югорского окружного управления министерства Сергей Антонов.

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«Сейчас рассматриваются сразу несколько версий причин пожара: короткое замыкание, занесение огня со стороны, неисправность электроприборов», — сказал спикер.

Он добавил, что точная причина прояснится после экспертизы и полного анализа. Для проведения экспертизы в Нижневартовск прибыли специалисты из Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 1 июля. Без жилья остались десятки человек.

Из резервного фонда Югры на помощь пострадавшим выделено около 15 млн рублей. Семьи получат материальную помощь в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.