Стамбул, Турция, 2 июля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan прошли через пролив Босфор в Чёрное море и взяли курс на Одессу, сообщает 2 июля «Интерфакс» со ссылкой на неназванные информированные источники.

gordon.milligan Британский эсминец HMS Duncan

Агентство утверждает, что эти корабли направляются на украинско-американские учения Sea Breeze — 2019, в которых задействованы такие сателлиты США, как Турция, Болгария, Румыния и Грузия.

Напомним, 29 июня для участия в этих манёврах в Чёрное море зашёл эсминец ВМС США USS Carney с крылатыми ракетами Tomahawk.

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот следит за действиями боевых кораблей НАТО на случай «нештатных ситуаций».