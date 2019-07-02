Конкурс на пост мэра Димитровграда в Ульяновской области сорван трижды
Ульяновск, 2 июля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области, который является вторым по величине городом в регионе, в очередной раз не состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Ни один из четырёх членов комиссии, назначенный губернатором, не явился на заседание, ссылаясь на отпуск и командировку, сообщается на сайте городской думы.
Итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Димитровграда, назначенное на 2 июля, не состоялось «из-за отсутствия кворума», говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, Димитровград остаётся без мэра более девяти месяцев из-за затяжного конфликта между региональной властью и парламентским корпусом, где на выборах в сентябре 2018 года КПРФ получила 26 мандатов из 30. В июне были сорваны два заседания комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Причина — та же: неявка всех четырех членов комиссии, назначенных губернатором (для кворума хватило бы одного), которые заявили об уважительных причинах (отпуск, болезнь и т.д.). Напомним, что в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Димитровграда входят восемь человек — четырёх депутатов и четырёх представителей регионального правительства.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко «обсудил возможность упрощенного введения процедуры внешнего финансового управления на примере ситуации, возникшей в Димитровграде», где местная власть не способна справиться с управлением.