Нижневартовск, Югра, 2 июля, 2019, 20:37 — ИА Регнум. В Нижневартовске (Югра) после произошедшего 1 июня крупного пожара в пятиэтажке по улице спортивной проверят действия пожарных. Об этом заявил заместитель начальника окружного управления МЧС России Сергей Антонов.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Пожарные

«Назначена служебная проверка по действиям сотрудников пожарной службы, по их оперативно принимаемым решениям по тушению пожара, по результатам которой будут приняты меры», — сказал Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближе к вечеру 1 июля в пятиэтажке по улице Спортивная, 5а загорелась кровля. Огонь уничтожил 840 кв. метров. В 62-квартирном доме находились 66 человек. Все они были эвакуированы.

Всего в доме проживают 190 человек. Семьи, которые потеряли всё своё имущество, получат из окружного бюджета по 300 тыс. рублей. А по 150 тыс. получат те семьи, которым причинён частичный ущерб. Всего из резервного фонда Югры на помощь пострадавшим выделено около 15 млн рублей. Ситуацию на своём личном контроле держит губернатор региона Наталья Комарова.