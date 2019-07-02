Вашингтон, 2 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Госдепартамент США заявил о возобновлении «ограниченной помощи» военным Сомали — через 18 месяцев после её прекращения из-за коррупции, 2 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

«После внутренних реформ, проведенных федеральным правительством Сомали и инспекцией подразделения-получателя… достигнуто улучшение подотчетности за донорские ресурсы» , — говорится в заявлении Госдепа.

Одобренный пакет помощи будет включать в себя продовольствие, топливо и «несмертельное снаряжение» для одного из подразделений национальной армии Сомали.

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