Берлин, 2 июля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Власти Германии наложили на компанию Facebook штраф в €2 млн за нарушение закона о защите соцсетей, сообщает 2 июля пресс-служба Федерального управления юстиции ФРГ.

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В частности, компания Facebook Ireland Limited, работающая за пределами США и Канады, исказила масштабы незаконного контента и не сформировала чёткого представления о борьбе социальной сети против этого явления.

Например, в отчёте компании за первые шесть месяцев 2018 года указано, что на запрещенный контент в Facebook пожаловались 886 пользователей, в то время как за тот же период Twitter и YouTube заявили о 265 тыс. и 215 тыс. жалоб.

Незаконным контентом по германскому законодательству считаются публикации и комментарии, разжигающие вражду и ненависть на разнообразной почве.

Закон, в соответствии с которым соцсеть обязана удалять подобный контент, был принят в Германии в июне 2017 года.