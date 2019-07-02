Прага, 2 июля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Власти Чехии сперва запретили полеты в свою страну нескольких российских авиакомпаний, однако спустя некоторое время запрет был снят. Однако уже 7 июля Чехия может вновь запретить полеты ряда российских авиакомпаний.

Hynek Moravec Аэропорт Праги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром стало известно, что несколько российских авиакомпаний вынуждены были отменить рейсы в Чехию, так как чешские власти аннулировали ранее выданные разрешения на полеты. В частности, «Аэрофлоту» пришлось отменить четыре рейса из шести, «Уральские авиалинии» отменили два авиарейса, а лоукостер «Победа» был вынужден прекратить полеты в Карловы Вары.

Авиакомпании предложили тем, кто бронировал билеты на 2 июля, оформить возврат без сборов или полететь в другой город Европы без взимания сбора за изменение маршрута.

При всем при этом чешская авиакомпания Czech Airlines продолжала полеты в Россию без каких-либо проблем и ограничений.

Затем стало известно, что Чехия решил ввести такой запрет из-за того, что ей не удалось согласовать с Москвой полеты самолетов Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирским трассам.

Министерство транспорта России назвало действия чешской стороны нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.

После некоторых переговоров стало известно, что Чехия свой запрет сняла, но только до 7 июля.