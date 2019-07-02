Москва, 2 июля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Российская Федерация заплатила взносы в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена.

Antonio Bonanno Совет Европы

Он рассказал, что сумма взноса России в бюджет Совета Европы за 2019 год составила 33 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва готова заплатить взнос в Совет Европы, как только полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ будут полностью восстановлены.

Напомним, что на минувшей неделе ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии организации. Затем, 26 июня, была принята резолюция, которая подтверждает права России в ПАСЕ в полном объеме. После этого российская делегация вернулась к полноформатной работе в ассамблее.