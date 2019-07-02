Москва, 2 июля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Россия должна применить санкции в отношении Грузии после митингов с антироссийскими лозунгами, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он сообщил 2 июля в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинские СМИ

«Мне это совершенно не нравится, когда говорят, что качество грузинских вин ухудшилось. Зачем так говорить? Все же улыбаются, когда читают такие сообщения. Я думаю, надо сказать, что поскольку страна повела себя недружественно, мы не хотим пока торговать с этой страной. Мы не хотим, чтобы вы зарабатывали на нашей стране», — прокомментировал Джабаров.

По его мнению, страна должна осознать, что она потеряла, иначе в следующий раз ситуация повторится вновь:

«Мы в своё время прощали всё Украине. В итоге что получилось? Ещё хуже, чем было».

Он заявил, что оскорбительные выкрики от демонстрантов в адрес президента РФ оскорбительны для всего государства, так как «наш президент, помимо того, что он глава государства, он ещё и символ нашей страны».

Политик возмутился отсутствием поддержки от тех грузин, которые придерживаются позиции сохранения тёплых отношений между двумя государствами:

«Они молчат, а мы знаем, к чему приводит такое молчание. Украина — наглядный пример, там тоже молчали, не хотели обижать националистов».

Кроме того, Джабаров заявил, что стоит ждать новых «нападок» со стороны грузинского государства:

«С четверга (4 июля — прим. ИА REGNUM ) начинается Парламентская ассамблея ОБСЕ. Я вас уверяю, что грузинская делегация, я в этом уверен, опять начнёт на нас нападать».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам считает, что инициатива улучшения отношений между двумя государствами, в первую очередь, должна исходить от Грузии.

Напомним, что 20 июня митингующие собрались у здания парламента в центре Тбилиси. Причиной акции протеста стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, президента Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция осталась недовольна тем фактом, что он обратился к делегатам из кресла председателя парламента. Работа Генассамблеи была сорвана, российская делегация была вынуждена покинуть здание парламента под охраной. Протестующие выступили с требованиями об отставке спикера парламента и главы МВД Георгия Гахарии. На митинге также звучали антироссийские лозунги.