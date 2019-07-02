Москва, 2 июля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Снесённый украинскими радикалами в Харькове бюст маршала СССР Георгия Жукова будет в скором времени восстановлен. Об этом при помощи телемоста заявил мэр Харькова Геннадий Кернес в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове

«Мы скоро установим бюст Жукова. Будет он стоять, и будут люди к нему цветы приносить», — сказал Кернес.

Также мэр Харькова прокомментировал провокацию украинских радикалов, которые «казнили» через повешение чучела с приклеенными снимками лиц депутатов городского совета, которые вернули историческое название проспекту Маршала Жукова.

«Это «пацанва», которую используют втёмную. Они любят играть в войнушку, и им старшие дают задания. Я это видел не один раз. В этот же день они ещё установили урны с лицами депутатов и с венками у входа в мэрию. Им никто не мешал, но самое главное — люди проходили мимо и не обращали внимания. Они как поставили, так мы сразу и разобрали это», — заявил Кернес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове приступили к установлению табличек с названием проспекта Маршала Жукова.