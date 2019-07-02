Москва, 2 июля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Участники Международного форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию, в которой указывается, в частности, на неприемлемость разного рода санкций, а также содержится призыв бороться с фейками, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Duma.gov.ru Международный форум «Развитие парламентаризма»

Участники форума приняли декларацию, где говориться о неприемлемости «любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках, что идет вразрез с основополагающими демократическими ценностями, принципами международного права и парламентаризма».

»Положения принятой сегодня декларации очевидны: международное сотрудничество в целом и межпарламентское взаимодействие в частности возможно только на равноправной основе», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Участники форума признают «важность широкого парламентского сотрудничества в интересах обеспечения устойчивого развития, международной и региональной безопасности, экологического благополучия, борьбы с бедностью и неравенством, утверждения коллективных начал в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафику, незаконной миграции и иным общим вызовам и угрозам».

Также в декларации говорится о том, что для достижения этих целей «парламентарии будут использовать все возможности межпарламентского сотрудничества для снятия барьеров и содействия инклюзивному равноправному и взаимоуважительному диалогу, устранению возникающих угроз миру и безопасности, урегулированию разногласий при неукоснительном соблюдении основополагающих норм международного права, снижению конфликтного потенциала и конфронтации в мире, укреплению доверия и формированию конструктивной объединительной повестки международного сотрудничества».

Участники форума также осудили односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления как дестабилизирующие и противоречащие международному праву, интересам народов и задачам устойчивого развития.

Против провокаций

В декларации говорится о том, что парламентарии решительно отвергают использование межпарламентских институтов и площадок для политических провокаций и экстремистских действий, разжигания межнациональной розни и эскалации политической напряженности.

Таким образом декларация отвечает на провокацию, устроенную грузинской оппозицией во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

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Участники форума призывают использовать каналы межпарламентского сотрудничества для содействия всестороннему совершенствованию системы глобального экономического управления в целях преодоления кризисных явлений в мировой экономике, обеспечения большей экономической и финансовой стабильности, гармонизации международных торговых отношений, устойчивого, динамичного роста.

Борьба с фейками

Участники форума в принятой декларации отмечают особую роль национальных парламентов и межпарламентского сотрудничества в содействии утверждению принципов ответственного поведения в информационном пространстве и формирования безопасной и открытой мировой информационной среды.

«Призываем СМИ, гражданские общества и все стороны, участвующие в распространении массовой информации, а также выработке регулирования в данной сфере, к объединению усилий в противодействии дезинформации и «фальшивым новостям», — говорится также в документе.

1−3 июля в Москве под эгидой Госдумы проходит второй Международный форум «Развитие парламентаризма», в нем участвуют гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума принимают участие 41 спикер национальных парламентов.