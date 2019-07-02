Вашингтон, 2 июля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проанонсировал воздушные маневры и «величайший фейерверк» на празднование 4 июля, 2 июля передает агентство Associated Press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Пока неизвестно, состоится ли во время Дня независимости США военный парад — власти округа Колумбия заявили, что собирались провести празднование «без танков».

Тем не менее 1 июля Трамп уже заявил об «особом событии» с танками, которое будет проведено в честь американских военных.

Читайте также: Трамп рассказал о танках на День независимости США