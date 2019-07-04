Москва, 4 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Передача CXXXIX — сугубо андеграундная, которая случилась в студии звукозаписи, где в гостях группа «Другой ветер» (точнее, Лёва и Рома) и мы говорим о профессионализме в музыке и жизни… А Динар Нургалиев снимает нас при этом как часть своего фильма «Пражская весна». Короче говоря, вот что происходит, когда несколько творческих человек собираются в одном месте… И стараются шутить или говорить о грустных философских вещах. И барабанить, разумеется.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда