Москва, 2 июля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Интерес к Международному форуму «Развитие парламентаризма» растет, широкая повестка, конкретные предложения и отсутствие взносов делают площадку привлекательной.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы считаем, что такой форум должен быть ежегодным, и в планах его на будущий год проводить, тем более, видя, насколько к нему растет интерес», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Во-первых, отметил он, повестка развития парламентаризма охватывает все вопросы, уже это говорит об актуальности. С другой стороны, формат и атмосфера на форуме позволяет обсуждать самые разные темы.

«Здесь могут встретиться оппоненты и будут каждый говорить о своем, при этом их никто не будет прерывать. Как это было, допустим, с нашей делегацией в ПАСЕ», — указал спикер Госдумы.

При этом в итоге рождается документ, который обсуждается всеми.

«И мы выходим на конкретные предложения. То, чего нет в большинстве парламентских структур, потому что выхолащиваются предложения как правило», — заявил Володин.

Спикер Госдумы отметил отсутствие каких-либо взносов для участия в форуме.

«И что немаловажно, каждый приезжает за свой счет, при этом ни с кого не требуют взносы. Приехали, приняли участие, обсудили, свою позицию озвучили, отстояли, если она актуальна для всех — ее поддержали, но нет финансирования аппарата, чем грешит ПАСЕ, где взносы составляют десятки миллионов евро и аппарат доминирует над депутатским корпусом», — привел он еще одно сравнение с ПАСЕ.

Поэтом, делает вывод Володин, российский подход в этом вопросе «более современный, открытый к обсуждению любых вопросов, здесь никого не прерывают, никого не лишают права голоса, ни с кого не требуют средств».

«Здесь воздуха больше, поэтому сюда едут, приезжают и европейцы, и представители Азии, Африки. Мы видим, на будущий год запрос будет еще больше», — заключил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.