Магнитогорск, Челябинская область, 2 июля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске произошла массовая драка. Конфликт возник вечером 1 июля, пишет издание Накануне.Ru.

По данным очевидцев, инцидент произошёл в Ленинском районе города. Участники противостояния были вооружены арматурой и ножами.

В управлении МВД России по Челябинской области журналистам пояснили, что дежурная часть полиции получила сообщение о драке в привокзальном кафе. Благодаря вовремя прибывшим на место сотрудникам Росгвардии и полиции развития конфликта удалось избежать. Участников противостояния доставили в отделение.