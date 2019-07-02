Мурманск, 2 июля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту ЧП, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По результатам проверки СКР будет принято процессуальное решение.

Напомним, вчера в результате возгорания на подводном аппарате погибли 14 моряков-подводников. По данным источника ИА REGNUM, ЧП произошло на глубоководной подлодке АС-12.