Санкт-Петербург, 2 июля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Ежегодный Санкт-Петербургский речной карнавал в 2019 году назначен на воскресенье, 7 июля. В мероприятии, которое пройдет уже в четвертый раз, примут участие 18 районов города, каждый из которых покажет свое представление на заданную тему. В этому году темой Речного карнавала станет театр, рассказали журналистам 2 июля организаторы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Речной транспорт

Официальное открытие карнавала состоится на Сенатской площади в 12:00 и будет посвящено Дню работника морского и речного флота. Там же, в акватории Невы под Благовещенским мостом, зрители смогут увидеть Вальс буксиров.

Торжественное открытие Речного карнавала состоится на Марсовом поле также в полдень и начнется с поединка между «мадам Мойкиной» и «графом Фонтанкиным». Продолжится действо концертной программой. В 14:00 стартует карнавальное шествие на реке Мойка у павильона Росси. Жители и гости города смогут увидеть театрализованные представления и красочно украшенные речные суда.

Место старта судов расположено напротив Марсового поля, рядом с павильоном Росси, оттуда по Мойке через Лебяжью канавку суда будут идти до Невы, а затем направляться по Фонтанке до улицы Гороховой. Будут выявляться победители в восемнадцати номинациях, среди которых приз зрительских симпатий — номинация «Театральная галерка».

«У каждого района получается свой спектакль, по всем законам театрального жанра, и представление каждого района должно уложиться в отведенные им пять минут, поэтому задача нереальная стоит перед каждой творческой командой. Все они готовятся очень серьезно, и конечный результат получится интересным», — уверена режиссер карнавала Наталья Карпусь.

Оценивать выступления будет жюри, в состав которого входит актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, актер Николай Буров. Возглавляет коллегию жюри заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства Санкт-Петербургского государственного института культуры Владимир Фунтусов. На случай дождливой погоды организаторы советуют прихватить с собой зонт. Закончится мероприятие в 20:00.