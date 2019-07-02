Москва, 2 июля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Российская Федерация и Мальдивы отменят визы для своих граждан с 25 июля. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

(сс) dronepicr Мальдивы

В конце июня правительства Российской Федерации и Мальдивской Республики подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и граждан Мальдив. Соглашение вступает в силу с 25 июля 2019 года.

Теперь граждане России и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, который не должен превышать 90 дней со дня въезда.

Однако для прохождения учебы, осуществления трудовой деятельности, или для постоянного проживания по-прежнему нужна специальная виза.