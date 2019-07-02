Москва, 2 июля, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Скандал с участием российских делегатов на 26-й сессии Генассамблеи МАП и протесты в Тбилиси — абсолютно необоснованные провокации, считает президент Фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики. Об этом он заявил 2 июля в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«К большому сожалению, в Грузии эти конфликты всегда были. Дело в том, что в Грузии до сих пор правят США. В каждом министерстве сидят их консультанты. Без их права или без их требования ничего не делается. Они постоянно накаляли эту ситуацию», — отметил Хомерики.

По его мнению, Россия, в свою очередь, сделала первые шаги навстречу Грузии. Это и «визовые послабления», и налаживание торговых отношений, и российские туристы, число которых увеличивалось с каждым годом. Однако такое сближение двух государств «невыгодно» для США.

«Подлецы, которые портят отношения между странами и вредят своему же народу, они были к этому готовы, перенесли мероприятие в парламент, и совершилось то, что совершилось. Конечно, кресло здесь совершенно ни при чем. Мы все понимаем, что это не царский трон, это просто скамейка», — заявил Хомерики.

«Вроде начали, хорошо всё шло, и вдруг они врываются с готовыми плакатами, лозунгами, майками. Это говорит о том, что они были готовы сорвать эту конференцию, чтобы отработать те деньги, которые они получили за парад ЛГБТ, который не смогли провести», — пояснил он.

Президент Фонда «Единения русского и грузинского народа» также считает, что молодёжь, вышедшая на демонстрацию и выкрикивающая антироссийские лозунги, «просто согнали»:

«Молодёжь, к сожалению, вообще не знает России, она не знает даже истории Грузии. Часть наркоманов, часть проплаченных по двадцать долларов ребят, которых в целом мало интересует экономика Грузии и судьба Грузии».

В своей речи Хомерики также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не делать поспешных решений и «в очередной раз» пойти на уступки грузинскому народу и пересмотреть санкции (в том числе те, что касаются авиасообщения), так как они «бьют» по простому народу. По мнению президента Фонда «Единения Русского и грузинского народа», методы должны быть «выборочными и точечными».

Напомним, что 20 июня после скандала на Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием российских делегатов несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси. Представители оппозиции вместе с митингующими потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра МВД Георгия Гахарии. На акции протеста также звучали антироссийские лозунги. 21 июня Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям пассажирского авиасообщения с Грузией в целях обеспечения безопасности.