Чебоксары, 2 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Власти Чувашии отреагировали на открытое письмо депутата Госдумы, лидера чувашских справороссов Олега Николаева в связи с ликвидацией оркестра народных инструментов в Чувашском государственном ансамбле песни и танца. Надо отдать должное не только оперативности реагирования (трое суток, включая два выходных), но и умению чиновников давать ответы, особенно что касается арифметики. Политики склонны считать, что в госансамбле избавляются «не от должностей, а от конкретных людей», при этом протестные настроения в Чувашии охватывают уже не только простых людей, но и элиту, увенчанную ранее правительственными наградами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответ министра культуры Константина Яковлева на открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева

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Открытое депутатское письмо поступило в администрацию на имя главы Чувашии Михаила Игнатьева 28 июня, ответ пришёл 1 июля за подписью министра культуры по делам национальностей и архивного дела республики Константина Яковлева. В нём он уверяет, что правительством «оказывается всесторонняя поддержка для развития профессиональных творческих коллективов республики, в том числе Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца». В ответе сообщается, что в 2019 году с учётом гранта главы Чувашии госансамблю выделяется около 35 млн рублей, в то время как в 2018 году было направлено 40,9 млн рублей. С чем связано уменьшение, не уточняется. При этом министр говорит об «увеличении средств» «в 2 раза», почему-то сравнивая 2018 год с 2015-м. Сколько выделено в 2017−2016 годах, не сообщается.

Министр также напоминает представителю федеральной законодательной власти о федеральном законе «О некоммерческих организациях» в части полномочий руководителя учреждения. И приводит данные по численности штата госансамбля. В настоящее время в нём работают «72 человека, в том числе 63 человека — артистический персонал».

"В целях повышения творческого потенциала артистов хоровой и танцевальной групп и совершенствования организационной структуры принято решение исключить из штатного расписания должности артистов оркестра (6 человек). В связи с этим 26 июня т. г. артистам оркестра выдано уведомление о сокращении, при этом штатная численность учреждения не уменьшается и составляет 87 единиц.

Принятые меры не ведут к ликвидации ансамбля, а позволят дополнительно увеличить количество артистов хоровой и танцевальной групп и повысить качество концертных программ», — убеждён министр культуры.

Ответ министра культуры Константина Яковлева на открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева

По простым арифметическим подсчётам получается, что в настоящее время в ансамбле — 15 вакансий (всего 87 единиц, работают 72 человека).

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов «Судя по всему, пытаются избавиться не от должностей, а от конкретных людей — видимо, от тех, кто посмел отстаивать свои права и даже писать коллективные письма. Оппозиционные настроения в Чувашии охватывают уже не только простых жителей, но и элиту, ранее получавшую от той же власти регалии и награды. Пока интеллигенция не готова идти с открытым забралом и действует чужими руками, но в закулисье зреет протест. Если «оптимизация» ансамбля народных инструментов касается небольшой прослойки людей, то при росте национального самосознания следует ожидать, что власть будет вынуждена считаться с народом и элитой. И это уже происходит: один из свежих примеров — ситуация в Пензе и Астраханской области, где жители смогли заставить чиновников идти на уступки. И в Чувашии появляются такие примеры: в Моргаушском и Цивильском районе власти вынуждены были отыгрывать назад после массовых протестов жителей в связи с предполагаемым строительством молочного завода для китайского агропарка».

Напомним, в конце мая 2019 года медперсонал и водители ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», уставшие от низких зарплаты и «срезанных» доплат начали «итальянскую забастовку», а в конце июня провели большой пикет с участием медиков Пензы. Массовый протест вынудил власти идти на уступки: на встрече заинтересованных сторон 1 июля чиновники обещали вернуть надбавку за стаж медикам, распространить её на водителей, также достигнуты предварительные договорённости по другим вопросам. В Астраханской области в ряде населённых пунктов сложилась критическая ситуация с водоснабжением, наиболее массово выступили жители села Началово Приволжского района, проведя в июне два схода граждан: по данным местных СМИ, на первый пришли около 150 человек, на второй — уже около 400 (по другим данным, 250 человек). Проблема находится на личном контроле врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом творческом сезоне Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который ранее гремел не только по всей стране, но и активно гастролировал за рубежом, останется без оркестра народных инструментов. 26 июня музыкантам раздали уведомления о «сокращении штата работников», а в качестве нового места работы музыкантам предложили стать танцорами или хористами и даже главными балетмейстером или хормейстером. Наблюдатели не исключают, что за госансамблем, который в этом году отмечает 95-летие и стал одним из символов национальной культуры, оптимизация может распространиться и на другие учреждения.

По данным из открытых источников, в мордовском госансамбле песни и танца «Умарина» в составе оркестра — шесть человек, в башкирском Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова — 14 человек, столько же — в госансамбле песни и танца Удмуртии, в Коми в госансамбле песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») — 16 человек, в Татарии в Государственном ордена Дружбы народов ансамбле песни и танца — 20 человек.