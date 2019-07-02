Ярославль, 2 июля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Работники ярославского завода «Автодизель» (входит в «Группу ГАЗ») написали песню и сняли клип с просьбой помочь отечественному автопрому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из клипа

В припеве поется «Кто же, кто услышит нас. Save GAZ — сохрани рабочий класс». В песне говорится о том, что из-за санкций существование родного завода поставлено под угрозу. Рабочие и другие сотрудники предприятия поют за станками, в цехах и кабинетах.

Интересно, что песня написана на мотив композиции группы «Coolio Instrumental» — американского хип-хоп музыканта Кулио. А если точнее — песни «Gangsta's Paradise» (Гангстерский рай). Автор клипа и песни, сотрудник завода Илья Бондаренко объяснил в аннотации в Youtube свой выбор увлечением хип-хоп музыкой: