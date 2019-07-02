Киев, 2 июля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. На Украине одиозные эксперты и политики раскритиковали разведение воюющих сторон в районе Станицы Луганской (под контролем Украины).

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский

В частности, главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов призвалглавнокомандующего вооруженных сил Украины, президента Владимира Зеленского «дать отпор, а не уговаривать врага заключать многочисленные перемирия и прекращения огня».

По его словам, Зеленский якобы «пытается снять с себя ответственность за борьбу с агрессором».

«Пять лет предыдущий президент уговаривал Путина, устраивал многочисленные перемирия и прекращения огня. Эта непоследовательная и хаотичная политика — отсутствие стратегии обороны во время войны — обернулась серьезной деморализацией и расколом в активной патриотической части общества, привела к оттоку кадров во время войны из армии, к неправильному применению ресурсов, к многочисленным просчетам в военном строительстве. Сейчас Зеленский продолжает идти, увы, по тому же пути — но это не путь лидерства. Это путь снятия с себя ответственности за борьбу с агрессором», — считает Бутусов.

Он сообщил, что «Порошенко потерял власть в результате двойной морали и двойных стандартов, в результате слабой, проигрышной политики договариваться и воевать одновременно».

«Да, это очень гуманно и популярно бороться за мир, объявлять о прекращении огня — так можно снискать сиюминутную симпатию пацифистов и надеяться на Нобелевскую премию мира. Но этого не будет. Мир зависит не от уговоров Путина, а от способности Украины дать ему отпор. Именно для этого и выбирают главнокомандующего», — добавил Бутусов.

Ранее, 1 июля, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, что разведение сил и средств в Станице Луганской является шагом к капитуляции, а не к миру на Донбассе.

«Я считаю, что отвод войск от Станицы Луганской — это неправильный шаг… Даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, там был целый ряд пунктов, и первый из них — это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна военная «скорая», я считаю это шагом к капитуляции, а не к миру. Нам пытаются заменить понятие мира понятием капитуляции», — сказал Парубий.

Как сообщало, 30 июня в районе Станицы Луганской произошло разведение воюющих сторон. Информацию об отводе бойцов ЛНР и ВСУ подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В свою очередь президент Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

«Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы остановим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны, эта надежда появилась. Я только хочу попросить всех не поддаваться на панику и провокации», — попросил президент. «Зрады пока что нет, но и победы, к сожалению, тоже нет. Но это первый наш небольшой реальный успех, поздравляю», — добавил Зеленский.