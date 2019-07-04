Иерусалим, 4 июля, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Руководители структур, отвечающих за безопасность России, США и Израиля, встретились в Иерусалиме. О том, почему с осторожной уверенностью можно назвать итог этой встречи удачным, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Николай Ярошенко. Иерусалим. 1896

Не вдаваясь в подробности, а посмотрев на встречу Николая Патрушева, Джона Болтона и Мейера Бен-Шабата, стоит отметить, что сама атмосфера переговоров — деловая и доброжелательная — говорила о многом. При участии Израиля была подготовлена почва для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа; до сих пор о столь конструктивном формате, какой был продемонстрирован в Иерусалиме, приходилось разве что мечтать.

Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось воплотить то, к чему он стремился уже долгое время — посодействовать сближению лидеров России и США. Полное содержание переговоров не раскрывается, но, конечно же, сирийская ситуация занимала на ней важное место, и здесь Россия вполне могла продемонстрировать свое влияние на Иран в качестве козыря. Но как Москва может использовать иранский довод с максимальной для себя пользой?

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «В Иерусалиме заложена основа триумвирату США, России и Израиля».