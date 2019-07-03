Тбилиси, 4 июля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Похоже, что раздувание скандала вокруг российского депутата Сергея Гаврилова в Грузии — это всего лишь повод для грузинских политиков начать новый раунд разбирательств между властью и оппозицией. На что указывают неутихающие акции протеста, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Организаторы акций протеста в Тбилиси стараются в своей риторике выставить нынешнее правительство Грузии как «пророссийское», позволившее России «устроить провокацию» с участием Сергея Гаврилова, председательствовавшего на международной Межпарламентской Ассамблее Православия, проходившей в Тбилиси. Грузинские сторонники экс-президента Михаила Саакашвили увидели в этом для себя удобную возможность развернуть атаку на правительство, выдвигая лозунги против главы МВД, председателя парламента и прочих властных фигур, которые, по мнению протестующих, «допустили появление представителя оккупанта в грузинском парламенте».

Разумные доводы, вроде того, что Сергей Гаврилов выступал в данном случае как представитель международной организации, утонули в хоре голосов, требовавших расправы. К этому хору присоединились и представители правящей партии «Грузинская мечта», вынужденные защищаться от обвинений в «пособничестве агрессору». Тем не менее, добившись отставки с поста председателя парламента Ираклия Кохабидзе, протестующие не собираются останавливаться на достигнутом. «Борьба против оккупанта», а в действительности — внутреннее противостояние грузинских политических лагерей — продолжается.

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