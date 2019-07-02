Калуга, 2 июля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Калуге 2 июля в государственном архиве состоялась церемонии открытия выставки «Калужская область в лицах». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, выставка приурочена к 75-летию образования Калужской области.

Фото газеты Калужской области «Весть». Пресс-службы регионального правительства.. Экспонат юбилейной выставки

В экспозиции представлены подлинные документы, фотографии, личные дела, указы, награды, статьи и книги, рассказывающие о людях, внесших значимый вклад в развитие калужского региона — государственных деятелях, руководителях крупных промышленных предприятий, педагогах, медиках, журналистах, писателях и краеведах.

Юбилейная выставка будет открыта в Государственном архиве Калужской области до конца 2019 года.