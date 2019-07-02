Североморск, Мурманская область, 2 июля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Расследование причин и подробностей возгорания на российском глубоководном аппарате, приведшем к гибели 14 моряков, проводится под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Николай Евменов

Моряки отравились продуктами горения в результате пожара, произошедшего на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работавшем в российских территориальных водах.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, очаг возгорания на борту аппарата был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям экипажа. Аппарат отбуксирован в Североморск.